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Esra Erol’da Hülya ve Has Hatun hakkında akılalmaz iddialar

Esra Erol’da Hülya ve Has Hatun hakkında akılalmaz iddialar
08.06.2021 19:47
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Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programında ortalık karıştı. Esra Erol'da programına başvuran Hülya Karayılan, kardeşi Has Hatun ile birlikte stüdyoya gelerek kaynanası nedeniyle eşi Mehmet Karayılan'la ayrı yaşadıklarını söylemişti. Annesi ile eşi arasında kalan Mehmet Karayılan da takip eden günlerde canlı yayına çıkarak eşinden boşanmak istemediğini belirmişti. Türkiye'nin konuştuğu Mehmet-Hülya Karayılan olayının ardından Has Hatun ile Hülya hakkında ortaya atılan akılalmaz iddialar izleyicileri şoke etti.


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