Esra Erol’da Ersin’den kan donduran iddialar! ‘’Hashatun bebeğini cezalandırmak için tavuk kümesine kilitledi’’

Atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol'da programına 3 yıl önce evi terk eden kocasını bulmak isteyen ablası Hülya ile katılan Hashatun'un, çocuğunu cinsel istismara maruz bıraktığı iddiaları kan dondurmuştu. Hashatun ve Hülya Hanım'ın Ersin adındaki şahıs ile bir dönem kuma olarak yaşadıklarının da ileri sürülmesinin ardından ortaya atılan kadın ticareti, madde satışı, hırsızlık iddiaları ise programa damga vurmuştu. Hashatun ve Hülya kardeşlerin babası İsmail Bey canlı yayına bağlandı. İddialara açıklık getiremeyen Hashatun ise stüdyoyu terk etti.

Canlı yayına telefonla bağlanan Ersin Bey, şunları söyledi: "Hülya Hanım'ın eşi evi terk etmiş, o da kafa dinlemek için benim olduğu yere geldi. Biz Hülya Hanım ile sevgili değildik, önce bunu belirteyim. Çocukla ilgili konu ise şöyle; ben güvercin besliyordum. İş icabı bakamadım güvercinlere, içlerini boşalttım, kümesler kaldı. Hashatun da oğlunu cezalandırmak için kümese kilitledi. Çocuk orada bir saate kadar yakın durmuş. Başka bir olay ise kız kardeşimin durduğu çiftlikte çocuk yaramazlık yapıyor. Hülya çocuğa bir tokat atıyor. Çocuğun da psikolojisi bozulmuş artık, dövecek diye arabanın altına giriyor"