Esra Erol’da Ceylan’ın kayınpederiyle tartışması kavgaya döndü

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Ramazan ve Ceylan, aileleriyle barışmak istediklerini belirterek yardım istemişti. 3 aylık hamile olan Ceylan, ilerleyen günlerde ağabeyine teslim edilmişti. İki genç, önceki gün yayınlanan bölümde Ramazan’ın kendi adını taşıyan babası Ramazan Bey ile yüzleşmiş ve Adana’ya dönme kararı almıştı. Adana’ya baba ocağına dönene Ceylan ile Ramazan, beklenmedik bir olayla karşılaştı. Kayınpederinin sorusu üzerine sinirlerine hakim olamayan genç kadın, bir anda Ramazan Bey’e saldırdı ve ortalık karıştı.