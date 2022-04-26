RAMAZAN İMSAKİYE
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Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Kayıp Lale bulundu

Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Kayıp Lale bulundu
26.04.2022 19:29

OTOMATİK OYNAT

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Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Orhan Şahin ile Leyla Şahin, kızları Lale Şahin’in 18’inci yaş gününde ortadan kaybolduğunu belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Kızlarının 13 Nisan günü kaybolduğunu ve polise başvurduklarını söyleyen Şahin çifti, Lale’yi evlerinden alan taksiciye ulaştıklarını ve genç kızın Urfa’ya gittiğini öğrendiklerini söyledi. Esra Erol ise programın ilerleyen dakikalarında Lale’yi bulduklarını açıkladı. Haberi alan Leyla Hanım, bir anda fenalaşınca yürekler ağza geldi.

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