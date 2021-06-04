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Esra Erol'da anket! Annesi ile eşinin arasında kaldı bakın kimi seçti...

Esra Erol'da anket! Annesi ile eşinin arasında kaldı bakın kimi seçti...
04.06.2021 19:17
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Hafta içi her gün atv ekranlarda izleyiciyle buluşan Esra Erol’da programı, kayıpları bulup aileleriyle buluşturmaya, küsleri barıştırmaya ve boşanmak isteyen çiftlerin boşanmasına yardımcı olmaya devam ediliyor. Milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen programa son olarak Hülya Karayılan ve Mehmet Karayılan çifti damga vurdu. Annesi ile eşi arasında kalan Mehmet Karayılan’ın kararı izleyicileri ekran başına kilitledi. Sosyal medyada yapılan anket ise çok konuşuldu.


Hülya Karayılan, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Mehmet Karayılan'ın annesinden korkusu yüzünden kendisine geri dönemediğini iddia etti ve boşanmak istediğini belirterek Esra Erol'da programına başvurmuştu.

Kayınvalidesinin hiçbir zaman kendisini kabullenmediğini söyleyen Hülya Karayılan, canlı yayında eşine seslenmişti. Mehmet Karayılan'ın programa telefonla bağlanmasının ardından karı-koca minyonlarca kişinin önünde birbirlerine hakaret yağdırmıştı.

Mehmet Karayılan'ın dün programa katılması üzerine de karı-koca aralarındaki buzları eritmişti. Programdan kol kola ayrılan çiftten Mehmet Karayılan'ın annesi ise oğlunun boşanmasını istediğini dile getirmişti.

Mehmet Karayılan, bugün yayınlanan canlı yayında ise eşi Hülya Karayılan'ı sevdiğini ve ayrılmak istemediğini söyledi.

Bunun üzerine sosyal medyada Esra Erol'da programının sosyal medya hesabında "Siz olsanız eşinizi mi annenizi mi seçerdiniz?" sorusuyla bir anket yapıldı. Anket sonucuna göre sosyal medya kullanıcılarının çoğu eşini seçti.

ALİ ÖZBİR DE ANKETE KATILDI
Binlerce kişinin katıldığı ankete başarılı sunucu Esra Erol'un eşi Ali Özbir de katıldı. Esra Erol'un canlı yayında eşinin yorumunu okuması üzerine ise stüdyoda keyifli anlar yaşandı.

Esra Erol, "Eşim Ali Özbir de ankete katılmış ve annesini seçmiş. Bence doğru olanı yapmış. Ben olsam ben de annemi seçerdim" dedi.

Esra Erol'da Videoları