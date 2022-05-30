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Esra Erol’da acılı anne böyle isyan etti: Eski kocam 8 yaşındaki oğlumu kaçırdı

Esra Erol’da acılı anne böyle isyan etti: Eski kocam 8 yaşındaki oğlumu kaçırdı
30.05.2022 20:00

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Burcu Siyahkaş, hayatının aşkı Volkan Kıvılcım ile nikah masasına oturup bu evliliği bir çocukla taçlandırdı. Ancak takip yıllarda bu evlilikte ayrılık çanları çalmaya başladı. Eşinden boşanmaya karar veren Burcu Hanım, bu süreçte hakaret ve tehditlerle mücadele etti. Genç kadın, eski eşinin 24 Nisan’da oğulları Varol Kıvılcım’ı kaçırması üzerine ise en büyük tramvayı yaşadı. Bunun üzerine gözü yaşlı anne, soluğu atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında aldı. Siyahkaş’ın anlattıkları ise duyanları şoke etti.

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