Esra Erol seyircisine seslendi: “Hicran'ı istismarcısının esaretine mahkum etmeyeceğiz!”

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına kızı Jiyan Ökmen ile başvuran Mevlüde Arasan, şimdilerde 18 yaşında olan kızı Hicran Ökmen’in lise son sınıf öğrencisiyken 65 yaşındaki Yaşar Şahin tarafından cinsel saldırıya uğradığını ve istismarcısı tarafından kaçırıldığını söylemişti. Bunun üzerine Yaşar Şahin, canlı yayına bağlanarak Hicran’ın yanında olduğunu kabul etmişti. İlerleyen günlerde Hicran’a ulaşılmış ve genç kız “Mecburiyetten buradayım” demişti. Esra Erol ve ekibinin Hicran’ın peşine düşmesinin ardından Yaşar Şahin, genç kızı bulunduğu evden bir kez daha kaçırdı. Erol ise seyircisine seslendi