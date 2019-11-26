Haberler Video Tufan, Sınırsızlarla anlaşma yapıyor! EDHO 149. yeni bölüm

Tufan, Sınırsızlarla anlaşma yapıyor! EDHO 149. yeni bölüm

26.11.2019 22:41

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu anlarıyla dizinin yeni bölümünde Tufan, oğlunu Sınırsızların elinden kurtarıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.


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