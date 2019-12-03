Tipi, Emine ve Haşmet gerçeğini Hızır'a anlatıyor! EDHO 150. yeni bölüm 03.12.2019 23:05

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 150. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Tipi, Emine ve Haşmet gerçeğini Hızır'a anlatıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.