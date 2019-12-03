Sevda, Melike'nin Feyyaz'ı zehirleme planını bozuyor! EDHO 150. yeni bölüm 03.12.2019 23:45

Salı akşamlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 150. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Sevda, Melike'nin Feyyaz'ı zehirleme planını bozuyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.