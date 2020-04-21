Tipi ve Haşmet'in yeni kararı: Hızır'ı devirelim! EDHO 163. yeni bölüm

21.04.2020 21:51

Yayınlandığı günden bu yana izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de 164. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Tipi ve Haşmet, Hızır'a karşı kararlar alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölüm özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 164. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Amaçlarına ulaştılar, beni yıktılar!"

Çakırbeyliler tanımadıkları bir düşmandan beklenmedik bir darbe almışlardır. Hurşit, Hızır'ın gözleri önünde son nefesini vermişken Fahri hastanede ölüm kalım savaşına devam etmektedir.

GÖZLER ÇAKIRBEYLİLERE ÇEVRİLİYOR

Yaşananlardan sonra gözler, girilen savaşta nasıl bir yol izleyecekleri merak edilen Çakırbeylilere çevrilir. Hızır, yöntemlerinden bihaber olduğu düşmana karşı saldırıya geçmektense, geri çekilip gözlem yapma taraftarıdır.

HAŞMET VE TİPİ HAREKETE GEÇİYOR

Başta Haşmet ve Tipi olmak üzere masa üyeleri ise eli kolu bağlı bir şekilde beklemenin kimseye faydası olmayacağını düşünürler.

MASADA YENİ KARAR

Verilen kayıpların nedenini Hızır'ın aldığı kararlara ve Alparslan ile birlikte yaptığı gizli planlara bağlayan masa, komutayı ele almak için harekete geçer.

HIZIR VE ALPARSLAN MASADAN AYRILACAK MI?

Çakırbeylilerden habersiz Tufan ve Feyyaz'ın da dahil edildiği bir toplantı düzenlenir. Masada yapılacak oylamada eller bu kez Hızır ve Alparslan'ın bundan sonra alınacak kararlarda devre dışı bırakılmaları ve masadan ayrılmaları için kalkacaktır.