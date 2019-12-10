Tipi, Emine ve Haşmet'in evlendiğini öğreniyor! 10.12.2019 22:26

ATV ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Tipi, Emine ve Haşmet'in evlendiğini öğreniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.