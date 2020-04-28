İlyas'tan Feyyaz'a tehdit! EDHO 165. sezon finali bölümü

28.04.2020 22:43

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 165. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde İlyas'ın ""Ben bu masada oldukça senin dediğin hiçbir şey olmayacak!"" sözleri dikkat çekiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 165. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bizim dostumuz yok!"

Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır.

FEYYAZ'IN HAİN PLANLARI

Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır.

KASAPLAR'DAN ÇAKIRBEYLİLER'E SUİKAST PLANI

Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez.

İLYAS VE BEHZAT KARŞI KARŞIYA

Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır.

FAÇALI VE ÇAKIRBEYLİ AİLELERİ NE YAPACAK?

Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır.

HAŞMET'İN BEHZAT'I DA KAYBETMESİ AN MESELESİ

Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.