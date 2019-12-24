İlyas'dan baskın! EDHO yeni bölüm 24.12.2019 23:19

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 153. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde İlyas baskın yapıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.