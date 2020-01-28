İlyas ve Alparslan büyük anlaşmanın eşiğinde! EDHO 154. yeni bölüm 28.01.2020 21:53

Salı günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 154. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde İlyas ve Alparslan çok büyük bir anlaşmanın eşiğine kadar geliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.