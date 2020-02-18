Hızır ve Hayriye Ana dertleşiyor: Kaybetmek yıkıyor beni ana! EDHO 157. yeni bölüm 18.02.2020 23:22

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de 157. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Hızır ve Hayriye Ana dertleşiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 157. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bicoların, yeğenleri Demet üzerinden kurdukları intikam planı, Boran'ın kolayca tuzağa düşmesine neden olmuştur. Tek dertleri kardeşlerinin ölümü olmayan Bicolar, Boran'ın masum sandığı Demet üzerinden, Hızır'a kaptırdıkları paraların da yerini öğrenmeye çalışırlar.

BORAN'IN ANLATIKLARI ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Masum birinin ölümüne neden olmaktansa bildiği her şeyi paylaşmaya razı olan Boran'ın anlattıkları, masanın Tufan üzerine kurduğu tüm planları boşa çıkaracaktır.

BORAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYOR

Boran'ı öldürecek şey ise Bicoların silahından çıkacak kurşundan önce, sevdiği ve güvendiği kadının onu aldattığı gerçeğiyle yüzleşmek olacaktır.

BİCOLAR PARALARIN PEŞİNDE

Paraların yeri ile birlikte Nasuh'un yaşadığı bilgisini de edinen Bicolar, çok geçmeden bu bilgiyi Altan ile paylaşırlar. Altan için her şey yolunda giderken Hızır için ise durum bunun tam aksidir.

HIZIR HAİNİ ÖĞRENİYOR

Hızır, Nasuh'u konuşturarak nihayet Feyyaz'ın hain olduğu öğrenen Damla'nın hayatının tehlikede olduğunu öğrendiğinde artık her şey için çok geç kalınmış olacaktır.

BORAN'IN DÜŞMANLARI

Boran'ın düşmanlarıyla paylaştıkları yüzünden sadece para değil itibar da kaybeden masanın tüm bu yaşananların üstesinden gelmesi kolay olmayacaktır.