Feyyaz, Melike'nin yaptığını öğreniyor! EDHO yeni bölüm 24.12.2019 23:11

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 153. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Melike mal varlığını başkasına bırakıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.