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Esra Erol'da Fatma ile 15 yaş küçük kocası Suat canlı yayında...

Esra Erol'da Fatma ile 15 yaş küçük kocası Suat canlı yayında...
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Fatma Hanım, iki sene önce boşanacakken avukat tuttuğu için eşinin korkup annesi ile gelerek af dilediğini iddia etti. Fatma Hanım, bir yüzün göstererek bu kimin küpesi, hangi hatunun küpesi diye sordu. Senin için bir damla gözyaşı bile dökmem dedi. Suat Bey, küpenin arabaya düştüğünü, eve getirdiğini, hatta diğer tekini de bulursa eşi taksın diye düşündüğünü söyledi. Fatma Hanım, şehir dışından eve geldiğini, eve geldiğinde çarşafın değişmiş olduğunu aynı zamanda da bu küpeyi bulduğunu, taksici müdürünün de "Al bu küpeyi eve götür" dediğinden bahsetti. Evin temizliğinin kendisine ait olduğunu ileri süren Suat Bey, çamaşırları bile eşinin 4 sene içerisinde belki 2-3 defa yıkadığını ileri sürdü.


Fatma Hanım, iki sene önce boşanacakken avukat tuttuğu için eşinin korkup annesi ile gelerek af dilediğini iddia etti. Fatma Hanım, bir yüzün göstererek bu kimin küpesi, hangi hatunun küpesi diye sordu. Senin için bir damla gözyaşı bile dökmem dedi. Suat Bey, küpenin arabaya düştüğünü, eve getirdiğini, hatta diğer tekini de bulursa eşi taksın diye düşündüğünü söyledi. Fatma Hanım, şehir dışından eve geldiğini, eve geldiğinde çarşafın değişmiş olduğunu aynı zamanda da bu küpeyi bulduğunu, taksici müdürünün de "Al bu küpeyi eve götür" dediğinden bahsetti. Evin temizliğinin kendisine ait olduğunu ileri süren Suat Bey, çamaşırları bile eşinin 4 sene içerisinde belki 2-3 defa yıkadığını ileri sürdü.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları