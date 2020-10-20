Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) Hızır'dan, İlyas'ın infaz emrine tepki!

ATV ekranlarından yayınlanan, salı akşamlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yine milyonlarca kişiyi ekranları başına kilitledi. EDHO'nun yayınlanan 168. yeni bölümünde aksiyon tavan yaptı. Dizide Hızır Çakırbeyli'nin İlyas'ın infaz emrine tepki verdiği anlar izleyiciden tam not aldı.