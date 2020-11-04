EDHO'DA Alpaslan, Yaman'ın oyununu bozuyor: "Seni öldürürüm!"

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de 170. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Alpaslan, Yaman'ın oyununu bozuyor: "Seni öldürürüm!" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. bölüm özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video/eskiya-dunyaya-hukumdar-olmaz-videolari?t=ozelvideo adresinden izleyebilirsiniz.

Amcasının masasından ve evinden kovulduktan sonra kendi yolunu çizen Alpaslan, Yaman Korkmaz'la mücadeleden kaçacak değildir. Korkmazların tek tek mekanlarını basarak sonunda Yaman Korkmaz'ı köşeye sıkıştırır. Yaman'ın babası Hamdi Korkmaz'ı eline geçiren Alpaslan, amcalarının hayatı ve mücadelesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıştır.