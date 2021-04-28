RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları Ömür ve İlyas yolun sonunda

Ömür ve İlyas yolun sonunda

Ömür ve İlyas yolun sonunda
28.04.2021 11:14
Ana Sayfa 01:53
Tam kapanmada neler yasak?
Ana Sayfa 00:30
Bir Zamanlar Çukurova - 2....
Ana Sayfa 01:14
Bayram tatili kaç gün oldu...
Ana Sayfa 00:37
Kaç kişi koronavirüs aşısı...
Ana Sayfa 03:17
Borsa güne nasıl başladı? 28...
Ana Sayfa 02:05
Thodex vurgununda yeni...
Ana Sayfa 01:40
Tam kapanmada 18 gün alkol...
Ana Sayfa 01:16
İzmit’te Kazakistan...
Ana Sayfa 05:51
Survivor'da, İsmail Balaban’ın...
Ana Sayfa 01:26
Boşandığı eski inekli gönderme...
Ana Sayfa 01:53
AK Parti Sözcüsü Ömer...
Ana Sayfa 01:35
Bağcılar’da çıkan yangında bir...

İlyas ve Ömür Çakırbeyli arasındaki gerilim gün geçtikçe artmaya devam eder. Eşinin hayatından endişe ettiği için işlerden elini çekmesini isteyen Ömür, İlyas Çakırbeyli’yi köşeye sıkıştırır ve ağzından boşanma kelimeleri dökülür. Eşinin her zaman desteğini isteyen İlyas Çakırbeyli, aradığını bulamaz. Ömür’ün İlyas Çakırbeyli'ye karşı bu tavrı Pınar’ın işine gelir. Karı koca arasındaki gerilimden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli ise olaya müdahale etmek ister. Hızır Çakırbeyli’nin bu hamlesi İlyas’ın evi terk etmesini engelleyemez.


Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları