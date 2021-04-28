Ömür ve İlyas yolun sonunda

İlyas ve Ömür Çakırbeyli arasındaki gerilim gün geçtikçe artmaya devam eder. Eşinin hayatından endişe ettiği için işlerden elini çekmesini isteyen Ömür, İlyas Çakırbeyli’yi köşeye sıkıştırır ve ağzından boşanma kelimeleri dökülür. Eşinin her zaman desteğini isteyen İlyas Çakırbeyli, aradığını bulamaz. Ömür’ün İlyas Çakırbeyli'ye karşı bu tavrı Pınar’ın işine gelir. Karı koca arasındaki gerilimden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli ise olaya müdahale etmek ister. Hızır Çakırbeyli’nin bu hamlesi İlyas’ın evi terk etmesini engelleyemez.