Hızır, içlerindeki hainin peşinde düşünüyor! EDHO 150. yeni bölüm 03.12.2019 22:01

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 150. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Hızır'in içini kemiren şüphenin ardından içlerindeki hainin peşine düşüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.