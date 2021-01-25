Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm fragmanı yayınlandı! Gözü dönen Behzat Façalı herkese sıkıyor... EDHO 180. bölüm fragmanı büyük bir merakla bekleniyordu. Hayriye Çakırbeyli'nin ani ölümü EDHO izleyicilerini üzerken, ortaya çıkan hain Ebru'nun ölümüyle dizide aksiyon tavan yapacak. Façalılar'ın Beyzat'ı, sevgilisi Ebrunun ihanetiyle deliye dönüyor. Yaman, Çakırbeyliler'in dalını budağını kesmek için babasından aldığı akıllara hareket etmeye devam edecek. EDHO 180. bölüm fragmanında, ''Savaşı biz başlatmayacağız, onlara başlatacağız...'' sözü dikkat çekiyor.

EDHO 180. BÖLÜM FRAGMANI

Hayriye Çakırbeyli'nin ani ölümü Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.

Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar. Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar. Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.

Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar. Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.