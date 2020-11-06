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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölüm fragmanı izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölüm fragmanı izle
06.11.2020 23:04

ATV ekranlarında salı günlerine damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 171. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda İlyas'ın Hızır Çakırbeyli'ye sarf ettiği "İnsan kaybetmedikçe sevdiklerinin değerini anlayamıyor!" sözleri izleyicilerin dikkatini çekti. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölümde yaşanacak olaylar...


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