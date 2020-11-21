Haberler Video Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları Derman, Alpaslan'ı tuzağa düşürüyor! EDHO 172. bölüm

Derman, Alpaslan'ı tuzağa düşürüyor! EDHO 172. bölüm

Derman, Alpaslan'ı tuzağa düşürüyor! EDHO 172. bölüm
21.11.2020 15:35
Ana Sayfa 00:37
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
Ana Sayfa 14:33
Başkan Erdoğan'dan...
Ana Sayfa 02:05
Başkan Erdoğan'dan G-20 öncesi...
Ana Sayfa 00:24
Depreme yok heykele var!
Ana Sayfa 04:45
İnsanlarının zekasıyla o...
Ana Sayfa 00:25
O turist çift cezadan kaçamadı
Ana Sayfa 03:22
Azerbaycan tezkeresi hakkında...
Ana Sayfa 02:19
Şehitler Köprüsü'nde intihar...
Ana Sayfa 00:40
Nefes kesen kovalamaca!
Ana Sayfa 01:38
Hercai 48. bölümde nefesler...
Ana Sayfa 05:33
Miran, Reyyan ve Aslan'ın...
Ana Sayfa 05:41
Miran ve Hazar'ın büyük...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta 172. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Derman, Alpaslan'ı tuzağa düşürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.


EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır Reis, Alpaslan'ı kurtarabilecek mi?

Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın son eylemi Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer.

İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır. Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır.

Behzat'a yapılanın ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır.

Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır. Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz'a rağmen Bahar koyar.

İçerde Alpaslan dışarda Hızır Reis'in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları