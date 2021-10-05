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Ziraat Bankası’ndan ev kredisi! İşte detaylar…

Ziraat Bankası’ndan ev kredisi! İşte detaylar…
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kira fiyatlarında mühim yükselişler gerçekleşti. Kira ödemekten sıkılanlar ise ev sahibi olmanın yollarını araştırıyor. Ziraat Bankası bu yıl bitmeden ev satın alabilmek isteyenler amacıyla duyuruda bulundu. Banka doğrultusundan oluşturulan açıklamada, uzman sayısal değeri 500.000 TL ve altında olan konutlara uzman sayısal değerinin %90'ına kadar, 500.000 TL'nin üstünde olan konutlara ise uzman sayısal değerinin %80'ine kadar 120 aya varan vadeler ile kredi verileceği bildirildi. İşte detaylar…


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