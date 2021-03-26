Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta görev değişimi!

Ekonomi piyasalarının gözü kamu bankalarında yaşanacak görev değişiminde olacak. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ta Genel Kurul düzenlenecek, yeni yönetimler görevi devralacak.

Günün en önemli gündem maddelerinden bir tanesi kamuda genel kurul günü. Piyasaların yakından takip ettiği gelişmeleri Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında aktardı.



Faruk Erdem'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:



Bugün önemli bir gün. Kamu bankalarında genel kurullar yapılacak. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın zaten ayrılacağını dün akşam öğrendik. Bugün de kendisi de ayrılacağını açıkladı zaten. Orada bir bayrak değişimi olacak. Vakıfbank ve Halkbank'ta da genel kurullarda yeni yönetimler gelecek, onları göreceğiz.



Bu arada sadece 3 kamu bankası değil, Türk Hava Yolları'nda da bir genel kurul yapılacak. Orada da bir görev değişimi olabilir. Genel kurulun kararıdır. Tabi bu arada Borsa İstanbul'da da bir genel kurul var bugün saat 15.00 gibi. Hakan Atilla ayrılmıştı, onun yerine bir seçim yapılacak.



Kamu bankaları özellikle pandemi döneminde önemli bir işlev görmüştü. Taşın altına ellerini değil, gövdelerini koydular. Özel bankaları da arkalarından sürüklediler.