Zincir marketlerle ilgili yeni düzenleme! 200 metre, sigara ve pazar günü ayrıntısı...

Son dakika haberleri... Zincir marketlerle ilgili bakkalların yüzünü güldürecek bir düzenleme hazırlığına girildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketler ile ilgili kuralları belirleyen yasa teklifi çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Küçük esnafı korumak için atılan adımda zincir market mahalle bakkalının 200 metre yanında olamayacak. Bulvar üzerinde ise 2 kilometre arayla açılabilecek. Zincir marketlerde sigara ve tütün mamülleri ile ilgili de dikkat çeken bir ayrıntı yer alıyor. İşte haberin detayları...