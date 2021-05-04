RAMAZAN İMSAKİYE
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Zamlı maaşlar göz kırptı! SSK emeklisi maaşı kaç lira oldu? Bağ-kur tarım emeklisi ne kadar maaş alacak? En düşük memur maaşı kaç TL?

Zamlı maaşlar göz kırptı! SSK emeklisi maaşı kaç lira oldu? Bağ-kur tarım emeklisi ne kadar maaş alacak? En düşük memur maaşı kaç TL?
04.05.2021 15:36
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Milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zamma ilişkin dün kritik enflasyon verisi açıklandı. Böylece memur ve emeklilerin enflasyon farkı almalarının önü açıldı. Peki Temmuz ayında memur ve emekliler ne kadar fark alacak? Esnaf emeklisinin mevcut maaşı 2.044 liradan 2.156 liraya çıkacak. 2000 öncesi emekli olmuş SSK emeklisinin maaşı kaç liraya çıkacak? Memur emeklisinin en düşük maaşı ne kadar olacak? Bağkur tarım emeklisi ne kadar ödeme alacak? En düşük memur maaşı kaç lira olacak? Ayrıntıları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında aktardı.


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