“Yüksek emekli maaşı alacak” Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistem açıklandı

Yeni teklif, "malullük-yaşlılık ve ölüm sigortaları"nda işveren hissesi prim oranının %11'den %12'ye çıkarılmasını öngörüyor. Bu da işverenin toplamda daha fazla prim ödeyeceği anlamına geliyor.

Prime Esas Kazanç Üst Sınırı 9 Katına Çıkıyor

Mevcut durumda asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, yeni düzenlemeye göre asgari ücretin 9 katına çıkarılacak. Bu değişiklik 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.



Kimleri ve Nasıl Etkileyecek?

Yüksek maaşlı çalışanlar için prim ödemeleri bu sınır artışı nedeniyle artabilir; dolayısıyla emeklilikte maaş beklentisi yükseltilebilecek.



İsteğe bağlı sigorta, tarım-orman işlerinde süreksiz çalışanlar, ev hizmetlerinde çalışanlar ve kısmi süreli çalışanları içeren gruplarda prim oranlarında düzenlemeler yer alıyor.



Ayrıca, SGK'dan gelir veya aylık alanların prim ve borç kesintilerinde "gelir/aylıklarının %25'ini geçemez" sınırı getiriliyor.



Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Yeni düzenlemeler büyük oranda 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.