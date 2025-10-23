PODCAST CANLI YAYIN
“Yüksek emekli maaşı alacak” Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistem açıklandı

Meclis’e sunulan ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun aktüeryal dengesini güçlemeyi hedefleyen torba kanun teklifiyle, prim oranları ve prim tavanları değişiyor. Çalışırken daha yüksek prim ödemesi yapabilme imkanı doğarken, bu da emekli maaşlarını etkileyebilir.

Yeni teklif, "malullük-yaşlılık ve ölüm sigortaları"nda işveren hissesi prim oranının %11'den %12'ye çıkarılmasını öngörüyor. Bu da işverenin toplamda daha fazla prim ödeyeceği anlamına geliyor.

Prime Esas Kazanç Üst Sınırı 9 Katına Çıkıyor

Mevcut durumda asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, yeni düzenlemeye göre asgari ücretin 9 katına çıkarılacak. Bu değişiklik 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kimleri ve Nasıl Etkileyecek?

Yüksek maaşlı çalışanlar için prim ödemeleri bu sınır artışı nedeniyle artabilir; dolayısıyla emeklilikte maaş beklentisi yükseltilebilecek.

İsteğe bağlı sigorta, tarım-orman işlerinde süreksiz çalışanlar, ev hizmetlerinde çalışanlar ve kısmi süreli çalışanları içeren gruplarda prim oranlarında düzenlemeler yer alıyor.

Ayrıca, SGK'dan gelir veya aylık alanların prim ve borç kesintilerinde "gelir/aylıklarının %25'ini geçemez" sınırı getiriliyor.

Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Yeni düzenlemeler büyük oranda 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

