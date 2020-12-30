Yıllık kıdem tazminatı en az 634 TL artacak! Günlük iş göremezlik ödeneği 79,5 TL olacak... AGİ ve GSS müjdesi de var

Milyonlarca çalışan 2021’e yüzde 21.56 zamla girerken, yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi de yeniden belirleniyor. Yıllık kıdem tazminatı en az 634 lira artacak. Günlük iş göremezlik ödeneği 79,5 lira olacak. Engelli, yaşlı ve evde bakım maaşı almak da kolaylaşacak. İşte detaylar...

Milyonlarca çalışan 2021'e yüzde 21.56 zamla girerken, yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi de yeniden belirleniyor.

Yıllık kıdem tazminatı en az 634 lira artacak.

Günlük iş göremezlik ödeneği 79,5 lira olacak. Engelli, yaşlı ve evde bakım maaşı almak da kolaylaşacak. İşte detaylar...

TAZMİNATA ZAM



1 Ocak itibariyle en düşük ihbar ve kıdem tazminatı artacak.

Asgari ücretlinin yıllık kıdem tazminatı 634,5 lira artacak.

Örneğin; 10 yıldır çalışan bir asgari ücretli işçinin kıdem tazminatı 2020'de 29 bin 430 lira olurken, 2021'de 35 bin 775 liraya çıkacak. Böylece çalışan 6 bin 345 lira daha fazla para alacak.

İŞSİZE 2 BİN 840 TL



Son 4 aylık brüt ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşında en düşük tutar Mayıs'ta damga vergisi kesilmiş olarak en az bin 420 lira olacak.

En yüksek maaş ise 2 bin 840 liraya ulaşacak.

107 TL'YE AİLE BOYU SAĞLIK



Bu yıl için 88,29 lira olan aylık Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi 107,32 lira olacak.

PRİM DEVLETTEN



GSS priminden muaflık sınırı da yükselecek.

Gelir testinde hane içinde kişi başı geliri bin 192 lira 50 kuruşun altında çıkanların primini devlet ödeyecek. Bu sınır 2020'de 981 liraydı.

KOLAY MAAŞ



65 yaş, engelli ve evde bakım ödemelerinden yararlanmak için bakılan gelir sınırı da asgari ücretle arttı.

Hane içinde kişi başı gelir sınırı engelli aylığı için 852,53, evde bakım parası için bin 705 liraya yükseldi.

65 yaş aylığında da kişinin kendisinin ve eşinin geliri toplamı bin 705 liranın altındaysa aylık bağlanacak.

GÜNLÜK BORÇLANMA 38,16 TL



Borçlanma yapmak isteyenler 2020'de 1 gün için en az 31,39 lira üzerinden ödeme yaparken, yeni yılda 38,16 liraya çıkacak.

RAPOR PARASI 79,5 TL



Asgari ücretteki artışla birlikte günlük iş göremezlik ödeneği ayaktan 79,50, yatarak 59,62 lira oldu.

HER ÇALIŞANA AGİ ZAMMI



Asgari Geçim İndirimi 268,31-456,13 lira aralığına çıkacak.

DÜZENLİ ÖDEYEN KAZANACAK



Yeni yılla birlikte prim tutarları değişirken; primlerini düzenli ödeyen Bağ-Kur'lular ve tarım Bağ-Kur'lular 5 puanlık indirimden yararlanmaya devam edecek.

En düşük Bağ- Kur primi 1 Ocak'tan itibaren bin 234 lira 23 kuruş olacak.

Bu tutar, 5 puanlık indirimden yararlananlar için ise bin 55 lira 36 kuruş olacak. Aylık avantaj 178,87 lirayı bulacak.