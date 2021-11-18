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Yerli otomobil TOGG'da geri sayım başladı!

Yerli otomobil TOGG'da geri sayım başladı!
18.11.2021 11:50
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TOGG Gemlik'te boya, gövde, montaj tesisleri ve altyapı çalışmaları planlar doğrultusunda devam ediyor. Tesisin seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı.

Ekonomi Videoları

Banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli olacak TOGG'un Gemlik'teki tesislerinin inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'nin Otomobili'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Gemlik'te hedefe adım adım yaklaşılıyor. Boya, gövde, montaj tesisleri ve altyapı çalışmaları planlar doğrultusunda sürüyor.

BOYA TESİSİNDE 14 BİN 500 TON ÇELİK MONTAJI YAPILDI
Boya tesisinde 14 bin 500 ton çelik montajı yapıldı, 33 bin metrekare çatı panel montajı tamamlandı. 16 bin 734 metrekare kör kalıp montajı yapıldı ve üretim hattı boya tankları yerleştirilmesi tamamlandı.

Gövde tesisinde ise 5 bin 350 ton çelik montajı yapıldı, 36 bin metrekare çatı panel montajı tamamlandı ve 28 bin metrekare kör kalıp montajı yapıldı.

Tesisin görüntülerine yer verilen paylaşımda, "Tesisimizin seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı" sözlerine de yer verildi.

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