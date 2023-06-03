Yeni Meclis'in gündemi yoğun olacak! İlk iş maaşlar kiralar ve kadro

28'inci Dönem parlamentosunun öncelikli gündem maddeleri dar gelirliler, memur ve emeklilerin alım güçlerini yükseltmeye yönelik adımlar olacak. TBMM Başkanı'nın seçilmesi ve komisyonların oluşmasından sonra TBMM çalışmalarına başlayacak.

Türkiye'yi mutlu edecek yasal düzenlemeler TBMM'nin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak. Özellikle maaşlar ve kira konuları sonuçlanana kadar TBMM tatile girmeyecek. O düzenlemeler şöyle:

100 BİN TAŞERONA KADRO: 100 bin taşeronun işçi kadrosuna alınmasına ilişkin düzenleme hazırlandı. Önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelecek.

MEMUR MAAŞLARINA DÜZENLEME: Memur maaşlarına refah payı ilave edilecek. En düşük memur maaşı böylece 22 bin liraya yükselecek. Buna yönelik düzenleme en kısa zamanda TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

EMEKLİ AYLIKLARI: En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkartılmasından sonra ortaya çıkan hak kayıpları en kısa sürede giderilecek. Ücretlerde kademeli bir artış yapılacak.

KİRALARA FREN: İnsafsızca artan kiralara "Dur" denilecek. Çalışmalar hızla tamamlanıp yasal düzenleme Meclis gündemine taşınacak. Daha önceki düzenlemenin aksayan yönleri de dikkate alınarak, çıkacak yasaya uymayan ev sahiplerine dönük yaptırımlar sertleşecek.

GENÇLERE KREDİ: Evlenen gençlere kredi ile ilgili çalışmalar düzenleme haline getirilecek. Ev kadınlarının emekliliğiyle ilgili yasa çalışması yapılacak. Seçim öncesi Meclis gündemine getirilen başörtüsü ve aileyle ilgili anayasa değişikliği için de düğmeye basılacak.

EKONOMİ YASALARI: Ekonomiye ilişkin de bazı düzenlemeler yapılacak. Meclis tatile girmeden bu alanda birkaç torba düzenlemenin gündeme gelmesi bekleniyor.

Zübeyde YALÇIN

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