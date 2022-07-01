Yeni asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Milyonlarca çalışan asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zamla ilgili gelişmeleri merak ediyor. Herkes, "Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı netleşti mi? Asgari ücret zammı ne zaman yatacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde merakla beklenen asgari ücret 2022 zam oranını açıkladı. Erdoğan 2022 yeni asgari ücretin yüzde 30 artışla 5500 lira olacağını söyledi. Brüt asgari ücret 6471 lira oldu. Yeni asgari ücreti uzman isimler A Haber ekranlarında değerlendirdi.