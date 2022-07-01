Haberler Ekonomi Videoları Yeni asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Yeni asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Yeni asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi
01.07.2022 17:55

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 01:31
Erdoğan'dan Pınar Gültekin...
Ekonomi 05:14
TÜSİAD'ın 'Dövizinizi...
Ekonomi 00:46
Başkan Erdoğan'dan asgari...
Ekonomi 02:10
TÜSİAD'dan 'dövizinizi...
Ekonomi 01:48
Asgari ücret tespit komisyonu...
Ekonomi 01:21
Emekli bayram ikramiyeleri...
Ekonomi 06:39
En düşük emekli maaşının 3500...
Ekonomi 04:30
Asgari ücret ne kadar olacak?
Ekonomi 00:28
Kimlikle döviz alım-satımında...
Ekonomi 01:36
Hazine ve Maliye...
Ekonomi 01:54
TİSK'ten Asgari Ücret...
Ekonomi 03:44
Dolar ve Altında düşüş sürecek...

Milyonlarca çalışan asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zamla ilgili gelişmeleri merak ediyor. Herkes, "Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı netleşti mi? Asgari ücret zammı ne zaman yatacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde merakla beklenen asgari ücret 2022 zam oranını açıkladı. Erdoğan 2022 yeni asgari ücretin yüzde 30 artışla 5500 lira olacağını söyledi. Brüt asgari ücret 6471 lira oldu. Yeni asgari ücreti uzman isimler A Haber ekranlarında değerlendirdi.

Ekonomi Videoları
SON DAKİKA