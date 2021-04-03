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Yeme-içme sektörüne yeni pandemi ödemesi! Ücretsiz izne ayrılana 1.500 TL, çalışana prim desteği...

Yeme-içme sektörüne yeni pandemi ödemesi! Ücretsiz izne ayrılana 1.500 TL, çalışana prim desteği...
03.04.2021 11:52
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Son dakika haberi... AK Parti'nin pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan sektörlerin sorunlarını çözmeye yönelik torba yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Hükümet koronavirüs salgınından en çok etkilenen yeme-içme sektörüyle ilgili yeni düzenleme yapıyor. Sektörde çalışanların iki aylık primini devlet ödeyecek. Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde, Mart 2021'de hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan, halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, nisan ve mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 TL ödeme yapılacak.


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