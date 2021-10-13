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Yatırım bedeli düşük kazancı yüksek!! Devlet desteği de cabası! 160 bin TL'den fazla kazandırıyor!

Yatırım bedeli düşük kazancı yüksek!! Devlet desteği de cabası! 160 bin TL'den fazla kazandırıyor!
13.10.2021 11:31
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Yılda bir değil birkaç kez kazanç sağlamanız mümkün. Çünkü bu mamüller senede 2 ve hem de 5 kez hasat edilebiliyor. Hem içeride hem de dışarıda piyasa bozukluğu yok. Kısa sürede kendini amorti eden bu yatırımların daha da yaygınlaşması amacıyla devlet desteği de bulunuyor. İşte kendi işinizin patronu olmanıza katkı sağlayacak birtakım örnekler... Naneyle aynı aileden olan oğul otu, 70 ile 150 santim arasında uzunluklara sahiptir. Çiçekleri beyaz rengi sahip olan bitkinin gövde kısmı yeşildir. Yunanca bal anlamına gelen bitkinin, Oğul Otu olarak isimlendirilmesi ise bal arılarının iyileştirerek oğul verebilmelerini sağlamasından geliyor.

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