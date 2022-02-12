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Yastıkaltı altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Yastıkaltı altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi
12.02.2022 18:00

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olmak üzere 4 sacayağı üzerine inşa ettikleri Türkiye Ekonomi Modeli'nden bahsetti. Yastıkaltı altında detaylar belli oldu. Peki yeni paket nasıl işleyecek? Yastık altın nasıl ekonomiye işleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, İstanbul Altın Rafinerisi CEO’su Ayşen Esen, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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