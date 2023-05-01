"Yarısı bizden" kampanyası rekor kırdı! Başvuru sırasından teslim aşamasına kadar işte tüm merak edilenler...

Hükümet, asrın afeti olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yapı stokunu güvenli hale getirebilmek için kentsel dönüşüm seferberliği başlattı.İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapının hızla kentsel dönüşüme girebilmesi için başlatılan 'Yarısı bizden' kampanyası kapsamında vatandaşın evini dönüştürürken ödeyeceği meblağın yarısını devlet karşılayacak.26 Nisan'da başlayan yüzyılın dönüşüm kampanyasına 4 günde 378 bin 936 bağımsız bölüm için başvuru geldi.

BÜYÜK DÖNÜŞÜM NASIL OLACAK?

1. BAŞVURUDA ÜCRET ÖDENECEK Mİ?

2. GELİR ŞARTI ARANACAK MI?

3. EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

4. BİRDEN FAZLA BAŞVURU YAPILABİLİR Mİ?

5. BİNADAKİ HERKESİN ONAYI GEREKLİ Mİ?

6. KİRA DESTEĞİ VERİLECEK Mİ?

7. ÖDEME ŞARTLARI NELER?

8. ÇOĞUNLUK KARARINA KATILMAYAN VATANDAŞLARIN HİSSELERİ NE OLACAK?

9. BİRDEN FAZLA PARSELDE, BİRDEN FAZLA DAİRESİ OLAN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

10. DAHA ÖNCE RİSKLİ OLUP YIKILAN BİNALARDAKİ MÜLK SAHİPLERİ DE KAMPANYAYA DAHİL Mİ