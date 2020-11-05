Yargıtay'dan deprem sigortası kararı! DASK'ı hatırlatmayan banka zararı karşılayacak

Konut kredisi kullandığı bankanın, süresi bitmesine rağmen DASK sigorta poliçesinin yenilenmesi için kendisine haber vermediğini öne süren vatandaş soluğu mahkemede aldı.
Konut kredisi kullandığı bankanın, süresi bitmesine rağmen DASK sigorta poliçesinin yenilenmesi için kendisine haber vermediğini öne süren vatandaş soluğu mahkemede aldı. Depremde evinin zarar gördüğünü belirten tüketici tazminat talep etti. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, bankayı kusurlu buldu. Yargıtay, oy birliği ile hükmü onadı.