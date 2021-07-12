Yapılandırma fırsatları için özel rehber! Peşine büyük kolaylık: Vatandaşa fırsat rehberi

Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılandırma fırsatlarını anlatan rehber ve broşürler hazırladı. Başvurular Ağustos sonuna kadar bağlı olunan vergi dairesine şahsen ya da posta yoluyla veya Gelir İdaresi'nin internet adresinden yapılabilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılandırma fırsatlarını anlatan rehber ve broşürler hazırladı.

Başvurular Ağustos sonuna kadar bağlı olunan vergi dairesine şahsen ya da posta yoluyla veya Gelir İdaresi'nin internet adresinden yapılabilecek.

Birikmiş gecikme zammı silinecek.

Yapılandırılan borçların tamamının 30 Eylül'e kadar ödenmesi durumunda borca katsayı uygulanmayacak, Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılacak. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında da yüzde 25 indirim olacak.

İsteyen, başvuru sırasında 6, 9, 12, 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini seçebilecek. İlk taksit 30 Eylül'e kadar, kalan taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek. Katsayı 6 taksitte ödemede 1.09, 9 taksitte 1.135, 12 taksitte 1.18, 18 taksitte 1.27 olarak uygulanacak.