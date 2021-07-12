Haberler Video Ekonomi Videoları Yapılandırma fırsatları için özel rehber! Peşine büyük kolaylık: Vatandaşa fırsat rehberi

Yapılandırma fırsatları için özel rehber! Peşine büyük kolaylık: Vatandaşa fırsat rehberi

Yapılandırma fırsatları için özel rehber! Peşine büyük kolaylık: Vatandaşa fırsat rehberi
12.07.2021 12:01
Ana Sayfa 02:21
Ermeni kilisesindeki...
Ana Sayfa 02:01
Konut satışında büyük artış!...
Ana Sayfa 00:43
İlayda bikinisi ile şov yaptı...
Ana Sayfa 01:31
Kurban Bayramı tatili 11 gün...
Ana Sayfa 01:46
15 Temmuz darbe girişiminde...
Ana Sayfa 07:08
Baykal ile Ecevit'e saldıran...
Ana Sayfa 08:58
"Uzaya çıkan ilk milyarder"
Ana Sayfa 00:24
Gara'ya hava harekatı! 2...
Ana Sayfa 03:39
Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa...
Ana Sayfa 00:17
Ankara Çankaya'da çöp tepeleri
Ana Sayfa 04:22
Gün doğumunda akın ettiler! 1...
Ana Sayfa 01:10
Beşiktaş'ta Labrador Retriever...

Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılandırma fırsatlarını anlatan rehber ve broşürler hazırladı. Başvurular Ağustos sonuna kadar bağlı olunan vergi dairesine şahsen ya da posta yoluyla veya Gelir İdaresi'nin internet adresinden yapılabilecek.


Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılandırma fırsatlarını anlatan rehber ve broşürler hazırladı.

Başvurular Ağustos sonuna kadar bağlı olunan vergi dairesine şahsen ya da posta yoluyla veya Gelir İdaresi'nin internet adresinden yapılabilecek.

Birikmiş gecikme zammı silinecek.

Yapılandırılan borçların tamamının 30 Eylül'e kadar ödenmesi durumunda borca katsayı uygulanmayacak, Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılacak. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında da yüzde 25 indirim olacak.

İsteyen, başvuru sırasında 6, 9, 12, 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini seçebilecek. İlk taksit 30 Eylül'e kadar, kalan taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek. Katsayı 6 taksitte ödemede 1.09, 9 taksitte 1.135, 12 taksitte 1.18, 18 taksitte 1.27 olarak uygulanacak.

Ekonomi Videoları