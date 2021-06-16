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Yalan siyaseti ile ekonomiye saldırı! Hepsi boşa çıktı!

Yalan siyaseti ile ekonomiye saldırı! Hepsi boşa çıktı!
16.06.2021 11:35
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Pandemiye sarıldılar olmadı yardımları bahane ettiler tutmadı, rezerv tartışması ellerinde patladı, çöpten iktidar çıkmadı erken seçim yaygarası havada kaldı, sokakları karıştırma planı deşifre oldu, ekonomik verileri beğenmeyip kurumlara saldırı ters tepti, aşı yalanı çare olmadı kısıtlama propagandasına kimse inanmadı, Karadeniz’de gemileri battı borç batağındayız yalanı tutmadı. İşte tüm bu yalanlarla ekonomiye saldırının detaylarını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında aktardı.


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