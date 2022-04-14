RAMAZAN İMSAKİYE
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Yabancıya konut satışında değişiklik! 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi

Yabancıya konut satışında değişiklik! 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi
14.04.2022 09:49

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Son dakika haberleri... Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltileceği açıklandı.

Ekonomi Videoları

Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değişiyor.

Vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek.

Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre; 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek.

Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

2018 yılının Eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti.

3 YIL SATIŞ YOK
Başvuru için tapu siciline 3 yıl süreyle devir yapılamayacağı şerhi düşülecek.

İNCELEME SONRASI VATANDAŞLIK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sözleşme koşulları incelenecek ve uygun bulunanlar Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanacak.

2018 yılının Eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti.

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