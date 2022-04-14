Yabancıya konut satışında değişiklik! 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi

Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değişiyor.

Vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek.

Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre; 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek.

Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

2018 yılının Eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti.

3 YIL SATIŞ YOK

Başvuru için tapu siciline 3 yıl süreyle devir yapılamayacağı şerhi düşülecek.

İNCELEME SONRASI VATANDAŞLIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sözleşme koşulları incelenecek ve uygun bulunanlar Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanacak.

2018 yılının Eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti.