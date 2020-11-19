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VİDEO HABER: Hemen kontrol edin! Cüzdanınızdaki 50 TL bir servet değerinde olabilir! ATM'den çektiği paranın...

VİDEO HABER: Hemen kontrol edin! Cüzdanınızdaki 50 TL bir servet değerinde olabilir! ATM'den çektiği paranın...
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Adıyaman’da özel bir şirkette çalışan 23 yaşındaki Fatih Koca, ATM’den çektiği 50 liranın hatalı basım olduğunu görünce şaşkına döndü. Fatih Koca, "Telefon almak için ATM'ye gittim ve para çektim. Çektiğim paralar arasındaki 50 liradaki '0' rakamının olmadığını fark ettim. Ben de hatalı basım 50 lirayı 75 bin liraya satışa çıkardım.” dedi.


Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Fatih Koca (23), hatalı basım 50 lirasını 75 bin liraya satışa çıkardı.

İlçede özel bir şirkette çalışan Fatih Koca, cep telefonu almak için banka ATM'sinden çektiği paralar arasındaki 50 liralık banknotun hatalı basım olduğunu fark edince internetten araştırma yaptı.

Yaptığı araştırmanın ardından Koca, paranın üst köşesindeki '0' rakamı çıkmayan hatalı basım parasını 75 bin lirayla satışa çıkardı.

Parayı koleksiyonerlere 75 bin liraya satmak istediğini anlatan Fatih Koca, "Telefon almak için ATM'ye gittim ve para çektim. Çektiğim paralar arasındaki 50 liradaki '0' rakamının olmadığını fark ettim. Daha sonra araştırınca bu tür hatalı basım paraların koleksiyonerler tarafından alındığını öğrendim. Ben de hatalı basım 50 lirayı 75 bin liraya satışa çıkardım. İsteyen olursa satmayı düşünüyorum" dedi.

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