Altın ve döviz neden yükseliyor? Koronavirüsün etkisi var mı? 25.02.2020 11:21

Altın fiyatları yükselişine devam ederken hafta açılışında da tarihi rekorunu tazeledi. Altınla birlikte döviz fiyatları da yukarıya doğru tırmanmaya başladı. Altın ve döviz fiyatlarında yaşanan artış sadece Türkiye’de değil son dönemde pek çok ülkede uluslararası ekonomi piyasalarında ortaya çıkan bir netice oldu. Peki altın ve döviz fiyatları neden artıyor?

Altın fiyatları yükselişine devam ederken hafta açılışında da tarihi rekorunu tazeledi. Altın ve döviz fiyatlarında yaşanan artış sadece Türkiye'de değil son dönemde pek çok ülkede uluslararası ekonomi piyasalarında ortaya çıkan bir netice oldu

Özellikle Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ithalat ve ihracatı sarması dünya genelindeki ekonomik gelişmeleri etkiledi. Koronavirüs salgınının yanında dünya genelinde yaşanan siyasi gelişmeler ve küresel piayasalarda ki dengesizlikler etkili oldu.

ÇİN'DE ORTAYA ÇIKAN KORONAVİRÜS İTHALAT VE İHRACATI SARSTI

Çin gibi devasa ekonomiye sahip bir ülkenin, son dönemde Koronavirüs gibi salgın bir hastalığın etkisi altına girmesi sadece kendi üretimini, ithalat ve ihracatını etkilemekle kalmadı. Çin ile ticari ilişkileri bulunan dünyanın sayısız ülkesini de etkisi altına aldı.

VİRÜSÜN ÜLKELERE SIÇRAMASI PİYASALARI GÜVENLİ LİMAN OLAN ALTINA YÖNELTTİ

Ayrıca bu salgın hastalığın İtalya, Güney Kore ve İran gibi ülkelerde görülmesi, piyasaların 'risk alma' isteğini azaltarak tarihin en eski dönemlerinden beri güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altına talebi arttırdı.

İÇ PİYASAYI ETKİLEDİ

Dünya genelindeki büyük yatırımcılar, altın almaya yöneldi. Altına olan bu yönelme iç piyasalarımızda da yaşandı. TL cinsinden altın satın alınması piyasalardaki Türk Lirası stokunu genişletirken TL karşısında dolar fiyatlarının artmasına da neden oldu.



Bu durum grafikte de açıkça görülmektedir

DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAYBEDEN PARA BİRİMLERİ

Dünyada yaşanan gelişmeler ve siyasi olaylar birçok ülkeyi ekonomik olarak etkiledi. 29 Ekim 2019 ile 20 Şubat 2020 tarihleri arasında dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimlerinden bazıları şu şekildedir;

ARJANTİN PESOSU %-2,98

BREZİLYA REALİ %-3,42

TAYLAND BAHTI %-3,84

GÜNEY AFRİKA RANDI %-2,96

ABD ile İran arasındaki gerilim, İran riyalinin de ABD doları karşısında değer kaybetmesine neden oldu.İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası yaşanan süreç, İran parasının dolar karşısındaki değer kaybını artırdı.



Grafikte, altın ile İran Riyali ve döviz kurlarındaki değişiklik gösterilmektedir.

ALTIN VE DÖVİZ YÜKSELİŞİ DÜNYANIN PEK ÇOK EKONOMİSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Yaşanan tüm bu gelişmeler hem gelişmiş ülkelerde hem de Türkiye'nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkelerin borsalarında, yatırımcıları güvenli bir araç olarak görülen altına yönlendirdi ve altın fiyatlarında yükseliş dünyanın pek çok ekonomisinde gerçekleşti.

FED FAİZ KARARLARI PİYASALARI ABD'YE YANAŞTIRDI

Gelişmekte olan ülke paralarının ABD doları karşısında değer kaybetmesinin bir diğer sebebi de, Amerikan Merkez Bankası FED'in faizleri arttırması olarak görüldü. Bu vesileyle küresel sermayenin görece daha fazla risk barındırdığı düşünülen gelişmekte olan ülke piyasalarını terk ederek güvenli liman olarak görülen ABD'ye doğru kaydı.

Polonya Zlotisinin de altın karşısında değer kaybetti.



Altın ile Polonya Zlotisi döviz kurları

Arjantin Pezosunun da benzer bir şekilde altın karşısında değer kaybettiği görüldü.



Altın ile Arjantin Pezosu döviz kurları arasındaki ilişkinin gösterildiği grafik

Güney Afrika Randının da altın karşısında değer kaybettiği ve aşağıda yer alan altın ile Güney Afrika Randı döviz kurları arasındaki ilişkinin gösterildiği grafikten de bu husus anlaşılmaktadır.

SONUÇ OLARAK;

Türkiye'de ve dünyada döviz ve altın fiyatlarında yaşanan artışının edenleri şu şekildedir;

Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını,

Çin üretim bandındaki aksamalar,

Dünya genelinde artan siyasi riskler ve küresel piyasalardaki dengesizlikler,

ABD-İran ilişkilerindeki gerilimli süreç,

FED'in faizleri arttırma kararı.

Bu nedenler, küresel sermayenin daha az risk barındıran ABD'ye kaymasına, büyük yatırımcılarınyatırım aracı olarak altına yönelmesine sebep olmuştur. Arjantin Pesosu, Brezilya Reali, Tayland Bahtı, İran Riyali, Polonya Zlotisi, Güney Afrika Randı altın ve dolar karşısında değer kaybetmiştir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülke piyasaları mukayese edildiğinde, meselenin küresel ekonomik parametrelerden kaynaklandığı açıkça anlaşılmaktadır. Bunun yanında, benzer sorunlar sadece gelişmekte olan ülke ekonomilerini değil, gelişmiş ülke ekonomilerini de etkisi altına almaktadır.