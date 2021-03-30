Vergide reform için harekete geçildi! Dolaylı vergi yükü hafifliyor

Son dakika haberi! Ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeyi esas alan hükümet, reform için harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, dolaylı vergilerin payının yüzde 46.9’dan 39’a indiğini söyledi. Geliri düşük olan esnafa kalıcı olarak vergi muafiyeti, Vergi Usul Kanunu'nun gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde güncellenmesi, dijital vergi sistemi başta olmak üzere vatandaşı rahatlatacak düzenlemeler aralık sonuna kadar yaşama geçirilecek. Bakan Elvan, üç çocuklu bir ücretli için asgari ücretin tamamının yılın büyük bir kısmında vergi dışı kaldığını, gelir vergisi yükünün aylık olarak sıfıra kadar indirildiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi sisteminde vatandaş odaklı reform adımları için kolları sıvadı. "Ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeyi" esas alan hükümet, 2002'den bu yana KDV, ÖTV, damga vergisi ve iletişim vergisi başta olmak üzere dolaylı vergi yükünü de hafifletmeye devam ediyor.

Geliri düşük olan esnafa kalıcı olarak vergi muafiyeti, Vergi Usul Kanunu'nun gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde güncellenmesi, dijital vergi sistemi başta olmak üzere vatandaşı rahatlatacak düzenlemeler aralık sonuna kadar yaşama geçirilecek. Doğrudan vergilerin gelirler içindeki payında artış sağlanacak.



Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan beyanname verme, iade, zaman aşımı, defter tutma, fatura düzenleme gibi konuların yer aldığı Vergi Usul Kanunu'nu günün koşullarına uygun hale getirmeye yönelik çalışmayı belli noktaya getirdiklerini söyledi. Bakan Elvan, "Dijital vergi dairesi uygulamasına ilişkin çalışma da son aşamaya geldi. Dijital vergi asistanı adı altında bir sistem kuruyoruz" diye konuştu.





ORTALAMANIN ALTINDA

Bakan Elvan, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana dolaylı vergilerin OECD ortalamasının 1.8 puan altında yüzde 9'a indiğine dikkat çekti. Bakan Elvan vergi gelirlerine ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, "Türkiye'de dolaylı vergilerin payı 2002'de yüzde 46.9 iken bu oran önceki yıl yüzde 39 olarak gerçekleşti" dedi.



Bakan Elvan, vergi tarifesinde vergi dilimlerinin gelir seviyesi yükseldikçe arttığını anımsatarak, "Vergi tarifesine göre daha fazla gelir elde edenler için daha yüksek vergi oranları, daha az gelir elde edenler için daha düşük vergi oranları uygulanıyor. Asgari geçim indirimi uygulaması ile belirlenen indirim tutarları, ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden düşülüyor" dedi.





3 ÇOCUKLU ÜCRETLİDE VERGİ SIFIRA İNDİ

Bakan Elvan, asgari ücretli olarak çalışan vatandaşların vergi yükünün AGİ uygulamalarıyla medeni durumlarına göre yüzde 1.45 ile 5.25 arasında olduğunu ifade etti. Bakan Elvan, üç çocuklu bir ücretli için asgari ücretin tamamının yılın büyük bir kısmında vergi dışı kaldığını, gelir vergisi yükünün aylık olarak sıfıra kadar indirildiğini belirtti.

REFORM ADIMLARI TAMAMLANACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının revize edilmesi, uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle karşılıklı anlaşma yönteminin kullanılması gibi reform adımlarının da yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.