Vedat Bilgin'den emekli maaşlarıyla ilgili flaş açıklama: "7 bin 500 TL üzerinden maaş alanlar refah payı verilecek"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir televizyon programında emekli maaşları ve EYT'lilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.





Bilgin'in açıklamalarından satır başları:



"7 BİN 500 TL ÜZERİNDEN MAAŞ ALAN EMEKLİLERE REFAH PAYI VERİLECEK"

Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında bahsetti. Emeklilerle ilgili çalışmaları benden istedi. 6 ayda bir çalışanlarımızın, özellikle kamu çalışanları, emekliler de onların içinde, maaşlarıyla ilgili düzenleme yapıyoruz. Temmuz'da hepsini kapsayan oranları düzenleme yapacağız. Aşağıdakileri yukarıya, yukarıdakileri biraz daha yukarıya taşıyacağız. Temmuz'da yasal olarak yapıyoruz. Refah payını bu defa farklılaştırarak 7 bin 500 liranın üzerinde olanların da maaşlarını farklılaştıracak şekilde düzenliyoruz.

Yaklaşık 7 bin 500 lira alanların sayısı 9 milyon. Toplamda 15 milyon emeklimiz var. 7 bin 500 TL üzerinden maaş alan emeklilere refah payı verilecek. Rahmetli Ecevit'in söylediği bir husus vardı: Asgari ücretin vergi dışı bırakılması. İlk toplu sözleşmeyi uyguladı ama, parti programına aldığı asgari ücretin vergi dışı uygulamasını gerçekleştiremedi. Onu uygulama fırsatını sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ile yaptık. Rahmetli Ecevit'in yapamadığını yaptık. Asgari ücretten vergi almak sosyal devlette olmaz.

"KAMUDA TOPLU SÖZLEŞMELERİN ÖZEL SEKTÖRE DE ETKİSİ VAR"

Şu anda kamuda 700 bini aşkın işçilerle ilgili toplu sözleşmemiz devam ediyor. Bir oransal artış yapacağız. Asgari ücretle olan işçilerin 12 bin veya 12 bin 500'e çekilmesi. Onların talep ettiği bir rakam var onların üzerinde. Toplu sözleşmeleri Kamu İşveren Sendikaları yapıyor. Ben orada devletin temsilcisiyim. Bugün veya yarın bir araya gelecekler. Biz nihai kararı sendikalarımızla oturup çıkartacağız. Kamuda çalışanlarımızın alacağı ücret seviyeleri fevkalade önemli. Kamu sektörü emekçileri özel sektöre de öncülük ediyorlar. Kamu çalışanları yani memurlar bundan olumsuz etkilenmiyor. Biz refah payıyla birlikte yüzde 30 kamu çalışanlarına zam yaptık. Şimdi Temmuz'da onların zamları var. Bunu yeniden refah payıyla birlikte ele alacağız. Memurların çalışmaları başka, sosyal şartları başka. Memurların günlük ücretlerine yansıyan çeşitli kalemler var.

"AKADEMİSYEN MAAŞLARINI ELE ALACAĞIZ"

Şu anda uzman doktorun maaşı 58 bin lira. Kamuda çalışan doktorlara, sağlık çalışanlarla ilgili düzenlemeler yapıldı. Özellikle asgari ücreti yukarıya çektiğiniz zaman, 'iki katıydı bir katı oldu' denebilir. Ama mutlaka şunu söylemem lazım; akademik personelin maaşları yeniden düzenlenmesi gerekir. Bunda hiç tereddüt yok. Bunu düzenleyeceğiz. Akademik hayata ayrı çalışma yaptık. Ayrıntılı olarak çalıştık. Ben akademisyenim, bu konuda önemli hassasiyetimin olduğunu tahmin edersiniz. Akademik hayatla ilgili kapsamlı düzenlemeyi Temmuz'da yapacağımız çalışma var. Ben üniversiteyi önemli görüyorum.

"EYT'DE GECİKENLER MAAŞLARINI BİRİKMİŞ OLARAK ALACAK"

EYT'de deprem bölgesinde müracaat edenlere öncelik verdik. İlk uygulamalar orada yapıldı. Şimdi 1 milyon kişi yaklaşık ilk maaşını aldı. Alamayanların kaybı yok. Hak etme günlerine göre, prim gün sayıları doldurma sayılarına göre her gün işlem yapılıyor. Ayda yaklaşık 30 bin kişiye emeklilik bağlanıyordu.

Şimdi biz bu rakamı 120 bine 130 bine çıkardık. Bizim SGK personelimiz büyük bir hazırlık yaptı. Gecelerini gündüzlerine katarak çalıştılar. TBMM jest yaptı, onların fazla mesailerini artırdı. Müthiş çalıştılar. 1 milyona giden rakam yaptılar. Gecikenler endişe etmiyorlar, çünkü birikmiş olarak alacaklar.