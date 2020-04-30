Vakıfbank’tan sendikasyon imzası

Vakıfbank, 16 ülkeden 33 bankanın katılımıyla 312 milyon dolar ve 589.5 milyon euro olmak üzere toplam 950 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.
Vakıfbank, 16 ülkeden 33 bankanın katılımıyla 312 milyon dolar ve 589.5 milyon euro olmak üzere toplam 950 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti, geçen yılın aynı dönemine göre 25 baz puan, euro maliyeti ise 40 baz puan düştü. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işlemin Türk ekonomisine duyulan güveni bir kez daha teyit ettiğine dikkati çekti.