Uzman isimden yatırımcılara uyarı! Altında balon fiyatlara dikkat!

12.08.2020 15:09

Koronavirüs yüzünden dalgalanan ekonomi altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Dün aşı ile ilgili açıklamaların gelmesinin ardından altın fiyatları sert çakıldı. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem altın fiyatlarının balon olduğunu söyleyerek yatırımcılara önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem altın fiyatları ile ilgili " Tük insanı altına yatırım yapmayı seviyor. Tasarruf deyince aklına altın geliyor. Ama altın öyle bir yatırım aracı ki diğerleriyle karşılaştırıldığı zaman aslında ekonomik gerekçelerden bağımsız olarak hareket ediyor."

"Yani psikoloji ile hareket ediyor. Herkes altın yükselecek dediğinde altın yükseliyor. Altın fiyatları çok hızlı bir şekilde yükseliyor ancak çok hızlı olarak da düşebiliyor. Bu yüzden altında balon olma ihtimali çok yüksek."

"Yatırımcılar bunları göz önünde bulundurarak yatırım yapmaları gerekiyor. Altın dünkü aşı açıklamasıyla bir anda sert bir şekilde düştü" dedi.

Özellikle kredi çekerek altına yatırım yapanlara dikkat çeken uyarılarda bulunan Erdem, "Altın yatırımı yaparken tasarruflarımızın bir kısmı ile yapmamız gerekir. Bankadan kredi çekip altına yatıran insanlar oldu. Tamamen psikoloji ile balon oluşturuluyor."

"Altınla ilgili bir küçük not daha vereyim. Yıllık arz edilen altın miktarının yüzde 78'i takı yapımında kullanılıyor. Yani lüks tüketiminde kullanılıyor. Yüzde 10-12'si de endüstride kullanılıyor. Kalan ancak yüzde 10'u ekonomide kullanılıyor."

"Speküle edilen altın aslında arz edilen altının sadece yüzde 10'unu oluşturuyor. O yüzden kredi parasıyla yatırım yapılmaz. Çift risk almış oluyorsunuz bu durumda" şeklinde konuştu.