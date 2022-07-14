Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks'dan ihracat övgüsü: Daha güzel günler geliyor...

Türkiye'nin son yıllarda ihracatta rekor üstüne rekor kırması yabancı ekonomistler tarafından da yakından takip ediliyor. Türkiye'nin son 5 yılda yakaladığı ihracat başarısına dikkat çeken Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, "Türkiye, ihracatın patlama yaptığı birkaç gelişmekte olan ülkeden biri. Net ihracatın büyümeye katkısına bakın: Meksika'da (sol üstte), Güney Afrika'da (sağ üstte) ve Arjantin'de (sağ altta) negatif. Yalnız Türkiye'nin sürekli olarak pozitif görünüşü var (sol altta). Daha güzel günler geliyor..." değerlendirmesinde bulundu. Brooks, son 5 yılda Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkelerin hepsinden farklı olarak ihracat hacimlerinde bir patlama yaşadığını verilerle paylaştı.