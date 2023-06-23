Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Kurban Bayramı tatili açıklamaları: ''Anında Müdahale edeceğiz''

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilinde ulaşımda yaşanabilecek her türlü yoğunluğa ve aksamalara karşı tedbirlerini aldıklarını ve denetimleri sıklaştırdıklarını bildirdi.

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde Kurban Bayramı tatili süresince yollarda alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Bugün mesainin bitmesiyle dokuz günlük bayram tatili sürecinin başlayacağına işaret eden Uraloğlu, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm büyük şehirlerde ve ana akslarda trafik yoğunluğunu izlediklerini anlattı.

Uraloğlu, otobüs terminallerinde, tren istasyonlarında, havalimanlarında ve yolcu iskelelerinde de trafiği gözlemlediklerine dikkati çekerek, "Yaşanması muhtemel yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm önlemlerimizi almış bulunuyoruz. AŞTİ Terminali, İstanbul Havalimanı, Osmangazi Köprüsü, İDO Yenikapı İskelesi ve Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren İstasyonu gibi ülkemizin dört bir yanında çalışma arkadaşlarımızla görevimizin başındayız. Ulaşımda yaşanabilecek her türlü yoğunluğa ve aksamalara karşı tedbirlerimizi aldık ve denetimleri sıklaştırdık." ifadelerini kullandı.

Akıllı Ulaşım Merkezi'nde ekranlar üzerinden 69 bin kilometrelik yol ağının anlık görüntü alınarak 7 gün 24 saat takip edildiğini belirten Uraloğlu, "Ülke genelinde, yaklaşık 3 bin sinyalizasyon sistemi, 5 bin kamera, 150 Meteorolojik Bilgi İstasyonu, 2 bin 500 değişken mesaj ve trafik işaretiyle, uzaktan yönetilebilen ışıklı uyarıyla bayram süresince tüm kullanıcı ve sürücüleri anlık olarak bilgilendireceğiz. Böylece, kara yolu ağının mevcut kapasitesini en etkin şekilde kullanacak, trafik, can ve mal güvenliğini artıracağız." diye konuştu.

- "Tünel ve otoyol bakım şefliklerimizde 750 nöbetçi personelimiz hazır bulunacak"

Bakan Uraloğlu, bu süre içerisinde gerektiğinde hızlıca Karayolu ekiplerinin sevk ve idaresini gerçekleştirerek, alternatif güzergah ve şerit yönetimi sağlayacaklarını, trafik sıkışıklığını azaltarak seyahat sürelerini kısaltacaklarını söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki köprü ve otoyollardan geçişlerin bu bayramda da ücretsiz olacağını anımsatan Uraloğlu, İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN'nın ücretsiz hizmet vereceği bilgisini verdi.

Özellikle trafiğin en yoğun olduğu kara yolu güzergahlarında yol çalışmalarına da ara verdiklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Trafiği yoğun olan tatil bölgelerinde ek önlemler aldık. Tatil süresince devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını asgari seviyede tutacağız. Bakım-onarım gibi nedenlerle şerit sayısında eksilme bulunan yolları da gözden geçirerek mümkün olan şeritlerin tamamını trafiğe açtık. Böylece uzun trafik kuyruklarının oluşmasını engelleyeceğiz. Ayrıca, tüm Türkiye genelinde, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak ve acil durumlara müdahalede bulunmak üzere, bölge müdürlüklerimizde, tünel ve otoyol bakım şefliklerimizde 750 nöbetçi personelimiz hazır bulunacak. Sorumluluk ağımızda bulunan 69 bin kilometre yolda yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı da Türkiye genelinde 1000 ekip, 5 bin 400 personel, 1500 makineyle 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacak, trafik güvenliğini tehlikeye sokabilecek her duruma anında müdahale edeceğiz."

- "Yola çıkacaklar ücretsiz Alo 159 hattından ve KGM internet sitesi üzerinden bilgi alabilir"

Vatandaşların yola çıkmadan ücretsiz Alo 159 hattından ve KGM internet sitesi üzerinden kapalı ve çalışma yapılan yollar hakkında bilgi alabileceklerine işaret eden Uraloğlu, en uygun güzergah ve alternatiflerinin de bu hattan öğrenebileceğini kaydetti.

Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda da yüksek hızlı trene yoğun ilgi olduğunu, demir yolu taşımacılığında hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışına gittiklerini ve ek güvenlik tedbirleri aldıklarını aktardı.

Otobüs terminallerinde de denetimleri artırdıklarına dikkati çeken Uraloğlu, "Fahiş fiyatlı bilet satışlarına da geçit vermeyeceğiz. Bakanlığımıza bağlı ekipler ile 81 ildeki yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve Karayolları denetim istasyonlarında yolcu taşımaya mahsus araçlara yönelik denetimleri sıklaştıracağız. Böylece, bayramı sevdiklerinin yanında geçirmek isteyen vatandaşlarımızın mağdur olmamasını sağlayacağız." dedi.

Uraloğlu, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını isteyerek, görevli ekiplerin de hem kendilerinin hem de yola çıkan vatandaşların can güvenliği için dikkatle çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Araç kullanacak sürücülerin uykusuz ve yorgun olmaması gerektiği uyarısında bulunan Uraloğlu, yolda sık sık mola verilmesi ve araçların bakımlarının eksiksiz olması gerektiğini söyledi.

Uraloğlu, açıklamaların ardından AŞTİ Terminali, İstanbul Havalimanı, İDO Yenikapı İskelesi, Osmangazi Köprüsü Gişesi, Halkalı Marmaray ve Hızlı Tren Garı ve Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren İstasyonu'nda görev yapan personele video konferans yöntemiyle bağlanarak bayram öncesi yoğunluğunu önlemek amacıyla uygulanan tedbirler hakkında bilgi aldı.